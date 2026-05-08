Джиро Д‘Италия в България: Започва първият етап от надпреварата между Несебър и Бургас

От днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в Света – Джиро Д‘Италия.



Стартът ще бъде даден по-късно днес в Несебър, а трите етапа от надпреварата ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

Вторият етап е утре, като той е и най дългият – от Бургас до В. Търново, а финалният трети етап ще се проведе в неделя - по маршрута от Пловдив до София. Заради мащабното спотно събитие във всички градове от трите етапа е въведна специални организация на движението. В състезанието ще участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави.

Българската национална телевизия ще излъчи на живо и трите етапа от 109-то издание на обиколката на Италия.