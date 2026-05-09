БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
Чете се за: 03:37 мин.
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джокович отказа да говори за физическите си проблеми

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Сърбинът за първи път отпадна на старта на турнира в Рим.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

След като в петък за първи път в кариерата си отпадна в първия си мач на турнира в Рим, Новак Джокович отдаде цялата заслуга на съперника си Дино Призмич и не пожела да се впуска в подробности относно физическите си затруднения на корта.

„Надявам се да разберете, че няма да говоря за това. Искам да поздравя Дино. Той заслужено спечели днес“, заяви Джокович. „Дойдох с намерението да изиграя един или повече мачове. За съжаление, само един мач. Няма проблем. Радвам се поне, че се борих до края. Искам да благодаря на публиката. Отново беше невероятно. Подкрепата и любовта, които получавам, са нещо, което не приемам за даденост“, каза сърбинът.

38-годишният тенисист обясни, че се е подготвял усилено и „доколкото тялото му позволява“. Но в първия си мач след турнира в Индиън Уелс през март сърбинът просто не успя да се пребори с Призмич.

„Честно казано, не мисля, че играх толкова зле. Добре, вторият сет определено беше за забравяне, като се има предвид как се чувствах на корта. Но първият и третият бяха добри. Беше прилично. В крайна сметка беше добра битка. Виждам какво ми липсва. Закъснявам с половин крачка. Определено не съм там, където искам да бъда, за да играя на най-високо ниво, да се състезавам на най-високо ниво и да мога да стигна далеч“, добави Джокович.

През последните две години Джокович участваше в турнира в Женева преди „Ролан Гарос“. Сърбинът заяви, че този сезон ще отиде директно в Париж.

Свързани статии:

Дино Призмич нанесе ранна загуба на Джокович на турнира в Рим
Дино Призмич нанесе ранна загуба на Джокович на турнира в Рим
Хърватинът записа най-голямата победа в кариерата си до момента.
Чете се за: 04:20 мин.
#тенис турнир в Рим 2026 #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
1
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира благотворителен концерт
2
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира...
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР)
3
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са...
Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното министерство (ОБЗОР)
4
Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното...
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
5
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста, реши кабинетът
6
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
2
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
4
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: ATP

Дино Призмич нанесе ранна загуба на Джокович на турнира в Рим
Дино Призмич нанесе ранна загуба на Джокович на турнира в Рим
Ига Швьонтек преодоля съпротивата на МакНали и продължава напред в Рим Ига Швьонтек преодоля съпротивата на МакНали и продължава напред в Рим
Чете се за: 01:15 мин.
Новак Джокович застана зад колегите си в спора за наградните фондове Новак Джокович застана зад колегите си в спора за наградните фондове
Чете се за: 01:37 мин.
Дебютен успех за Андреа Пелегрино в турнир от сериите Мастърс в Рим Дебютен успех за Андреа Пелегрино в турнир от сериите Мастърс в Рим
Чете се за: 01:07 мин.
Яник Синер подкрепи протестите за по-високи наградни фондове в тениса Яник Синер подкрепи протестите за по-високи наградни фондове в тениса
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът на Италианската тенис федерация иска да разбие монопола на Големия шлем Президентът на Италианската тенис федерация иска да разбие монопола на Големия шлем
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

България отбеляза 9 май с церемонии и призиви за край на войните
България отбеляза 9 май с церемонии и призиви за край на войните
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Иво Христов: Няма да има 100 дни толеранс, очаквам отпор на всички нива Иво Христов: Няма да има 100 дни толеранс, очаквам отпор на всички нива
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Йотова: Гласът на България в Европа трябва да бъде толкова силен, колкото на останалите 26 държави Йотова: Гласът на България в Европа трябва да бъде толкова силен, колкото на останалите 26 държави
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Денят на Европа: 76 години европейско единство
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Тридневно примирие между Русия и Украйна за Деня на победата,...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
В очакване на отговор - близо ли са САЩ и Иран до споразумение?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Над 630 хиляди евро събра благотворителният концерт на фондация на...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ