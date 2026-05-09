Джокович отказа да говори за физическите си проблеми

След като в петък за първи път в кариерата си отпадна в първия си мач на турнира в Рим, Новак Джокович отдаде цялата заслуга на съперника си Дино Призмич и не пожела да се впуска в подробности относно физическите си затруднения на корта.

„Надявам се да разберете, че няма да говоря за това. Искам да поздравя Дино. Той заслужено спечели днес“, заяви Джокович. „Дойдох с намерението да изиграя един или повече мачове. За съжаление, само един мач. Няма проблем. Радвам се поне, че се борих до края. Искам да благодаря на публиката. Отново беше невероятно. Подкрепата и любовта, които получавам, са нещо, което не приемам за даденост“, каза сърбинът.

38-годишният тенисист обясни, че се е подготвял усилено и „доколкото тялото му позволява“. Но в първия си мач след турнира в Индиън Уелс през март сърбинът просто не успя да се пребори с Призмич.

„Честно казано, не мисля, че играх толкова зле. Добре, вторият сет определено беше за забравяне, като се има предвид как се чувствах на корта. Но първият и третият бяха добри. Беше прилично. В крайна сметка беше добра битка. Виждам какво ми липсва. Закъснявам с половин крачка. Определено не съм там, където искам да бъда, за да играя на най-високо ниво, да се състезавам на най-високо ниво и да мога да стигна далеч“, добави Джокович.

През последните две години Джокович участваше в турнира в Женева преди „Ролан Гарос“. Сърбинът заяви, че този сезон ще отиде директно в Париж.