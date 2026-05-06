БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на...
Чете се за: 00:52 мин.
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 01:45 мин.
На първото заседание на новото правителство Румен Радев...
Чете се за: 06:35 мин.
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
Чете се за: 05:22 мин.
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 05:00 мин.
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Чете се за: 01:02 мин.
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Чете се за: 02:00 мин.
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Чете се за: 02:35 мин.
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Джон Малкович получи хърватско гражданство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази

Световноизвестният актьор има хърватски корени

джон малкович българия видео
Слушай новината

Американският актьор от хърватски произход Джон Малкович получи хърватско гражданство, съобщи министърът на вътрешните работи на Хърватия Давор Божинович, цитиран от ХИНА.

Церемонията по връчването на решението за предоставяне на гражданство на Малкович се е провела вчера. „Световноизвестният актьор, известен с многобройните си забележителни роли, прие нова роля и става хърватски гражданин“, написа Божинович в платформата Екс.

Във вторник Малкович беше приет от хърватския премиер Андрей Пленкович. На срещата Пленкович изрази задоволство, че актьорът поддържа връзката си с хърватските си корени.

Малкович е един от най-известните американски актьори с над 70 филмови роли, сред които във филмите „Полетата на смъртта“, „Империята на слънцето“, „Опасни връзки“ , „Под прицел“ и „Да бъдеш Джон Малкович“. Той е популярен и с ролите си в театъра. Сред признанията за работата му има две номинации за „Оскар“ и три за „Златен глобус“.

Предците на актьора по бащина линия са емигрирали в САЩ от хърватския град Озал. Малкович е бил в Хърватия неколкократно както за участия в театрални постановки, така и на частни посещения.

#гражданин на Хърватия #Джон Малкович #церемония

Последвайте ни

ТОП 24

Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
1
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
2
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
3
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание (ВИДЕО)
4
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание...
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити
5
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото състояние...
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството
6
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
4
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
5
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
6
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...

Още от: Балкани

Сръбският премиер Джуро Мацут отправи поздравления към Румен Радев
Сръбският премиер Джуро Мацут отправи поздравления към Румен Радев
Над 900 евро обезщетение на турист заради запазени с хавлии шезлонги в гръцки хотел Над 900 евро обезщетение на турист заради запазени с хавлии шезлонги в гръцки хотел
Чете се за: 01:42 мин.
Военното гробище в Ново село пази паметта на българските войници, загинали за националното обединение Военното гробище в Ново село пази паметта на българските войници, загинали за националното обединение
Чете се за: 00:25 мин.
Черноморският басейн може да се затопли с цели 4 градуса по Целзий до 2070 г. Черноморският басейн може да се затопли с цели 4 градуса по Целзий до 2070 г.
Чете се за: 03:37 мин.
За 20-та година стотици гости отдадоха почит пред военния мемориал в Ново село За 20-та година стотици гости отдадоха почит пред военния мемориал в Ново село
Чете се за: 01:52 мин.
В памет на загиналите български военни - с венци и цветя отдават почит на паметника в Ново село В памет на загиналите български военни - с венци и цветя отдават почит на паметника в Ново село
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта основните приоритети
На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР) Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
До 10 дни започва пръскането срещу комари по Дунава, след като бяха отпуснати 1,28 млн. евро До 10 дни започва пръскането срещу комари по Дунава, след като бяха отпуснати 1,28 млн. евро
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Брюксел увери, че ще спази своята част от сделката след ултиматума на Тръмп Брюксел увери, че ще спази своята част от сделката след ултиматума на Тръмп
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Други спортове
Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в...
Чете се за: 02:12 мин.
Близък изток
Гълъб Донев: Бюджетът за 2026 година ще бъде готов до месец
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ