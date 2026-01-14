Джонатан Уртадо донесе успеха на Добруджа над Черно море в контролна среща

Добруджа победи Черно море с 1:0 в контролна среща по футбол, играна в курорта "Албена".

Първата възможност в мача бе за Черно море в 7-ата минута. Николай Златев пусна топката отляво успоредно на линията на наказателното поле, от където Васил Панайотов стреля, но неточно. В 16-ата минута Добруджа откри резултата. Джонатан Уртадо се възползва от разбъркване в наказателното поле на Черно море и вкара за 1:0. Минута по-късно гол за варненци не бе зачетен заради засада. В 43-ата минута Васил Панайотов от Черно море уцели напречната греда след страхотен шут от воле от границата на наказателното поле.

В 55-ата минута Селсо Сидни стреля с глава, но вратарят Галин Григоров улови топката. В 60-ата минута португалецът бе намерен в добра позиция, но не успя да изравни резултата. В 73-ата минута Томаш Силва стреля по земя, но вратарят на варненци улови.

Следващата проверка на Черно море е на 20 януари срещу втородивизионния Фратрия.