Джордж Лазаров приключи участието си в четвъртфиналната фаза на турнир в Сърбия

Джордж Лазаров приключи участието си на четвъртфиналите на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин бе спрян от контузия в мача срещу шестия поставен Джанникола Мизази (Италия) и се отказа при резултат 3:5 след 45 минути игра.

Лазаров поведе с 3:1, но италианецът спечели четири поредни гейма преди българският състезател да се оттегли.

Така приключи българското участие през тази седмица на клей кортовете в сръбския град, след като по-рано днес Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите при жените.