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Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на турнир в Сърбия

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Загуба за българската тенисистка в Куршумлийска баня.

юлия стаматова полуфиналистка тунис
Снимка: БФ тенис
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Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка, под №6 в схемата, загуби от втората поставена представителка на домакините Аня Станкович с 2:6, 1:6 за час и 21 минути на корта.

Сръбкинята проби още във втория гейм на откриващия сет, но Стаматова веднага реагира и върна брейка. Впоследствие Станкович спечели три поредни гейма, за да поведе с 5:1, а българката успя отново да пробие и да намали до 2:5. В крайна сметка обаче Стаматова загуби и следващото си подаване, а с това и първия сет.

21-годишната сръбската тенисистка стартира втората част с четири гейма подред, преди българката да върне един от пробивите, но за повече нямаше сили.

#Юлия Стаматова

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