Джордж Ръсел и Кими Антонели ще карат за Мерцедес и през следващия сезон

Британецът и нидерландецът остават зад волана на Мерцедес.

първи полпозишън андреа кими антонели формула
Снимка: БТА
Слушай новината

Британецът Джордж Ръсел и италианецът Кими Антонели ще бъдат пилотското дуо на Мерцедес и през следващия сезон във Формула 1, съобщиха от отбора.

Бъдещето на двамата бе поставено под въпрос по-рано през годината заради слуховете, че Мерцедес опитва да привлече Макс Верстапен от Ред Бул. Самият нидерландец опроверга тези слухове и заяви, че ще остане в австрийския тим поне до края на 2026 година, а Мерцедес логично преподписа с настоящите си пилоти няколко месеца по-късно.

Съобщението на отбора бе направено след победата на Джордж Ръсел в Гран при на Сингапур. Тя бе пета в неговата кариера в най-престижния автомобилен шампионат. Британецът финишира пред съотборника си във всички 18 състезания през сезона и записа 237 точки срещу 88 за Антонели.

Мерцедес е втори в класирането при конструкторите с 325 точки, а първенецът Макларън е с двойно повече. Ферари заема третото място с 298 точки.

