Джордж Ръсел отстъпва мястото си на Фредерик Вести за първата тренировка в Мексико

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел ще пропусне първата свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити във Формула 1. Британецът ще отстъпи мястото си на резервния състезател на отбора Фредерик Вести, който ще седне зад волана на болида W17.

Решението е част от задължителната програма на Формула 1, според която отборите трябва да предоставят възможности за участие на млади пилоти по време на свободните тренировки.

Това ще бъде първият случай през сезон 2026, в който Ръсел няма да участва в тренировъчна сесия. Неговият съотборник Кими Антонели вече пропусна първите тренировки в Барселона и Унгария по същата причина.

Британецът ще се завърне зад волана за втората свободна тренировка, когато ще продължи подготовката си за квалификацията и състезанието.

Пистата в Мексико Сити често се използва от отборите за подобни смени, тъй като състоянието на настилката се подобрява значително с натрупването на обиколки през уикенда.

Междувременно Кими Антонели пристига в Мексико като лидер в световния шампионат. Италианецът има преднина от 123 точки пред Ръсел и се намира само на две точки от спечелването на световната титла във Формула 1.