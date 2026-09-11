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Джордж Ръсел с най-добра обиколка в първата свободна тренировка преди Гран при на Испания

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Джордж Ръсел с най-добра обиколка в първата свободна тренировка преди Гран при на Испания
Снимка: БТА
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Джордж Ръсел направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка на Формула 1 за Гран при на Испания. Британският пилот на Мерцедес записа рекордното време на 5.414-километровото трасе в рамките на 1:34.077 минути, оставяйки на 0.286 секунди зад себе си лидера в генералното класиране Андреа Кими Антонели.

Темпото на новата писта "Мадринг" не бе най-високото, така че реалните възможности на болидите ще бъдат показани по-късно през уикенда. В днешната първа сесия най-бърз беше Ръсел, който през миналата седмица загуби надпреварата в Монца срещу съотборника си Антонели.

Шарл Льоклер даде трето време с пасив от 0.459 секунди, а неговият съотборник във Ферари Люис Хамилтън изостана с 0.543 от темпото на Ръсел. Макс Ферстапен бе на пето място за Ред Бул, а световният шампион Ландо Норис с Макларън завърши на седмото място с 0.870 секунди пасив.

Арвид Линдблад класира първия болид на Рейсинг Булс на седма позиция, а Оскар Пиастри остана осми за Макларън.

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#Формула 1 сезон 2026 #Джордж Ръсел

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