Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

Джуд Белингам бе избран за най-добър английски футболист за 2024/25

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Това е първо подобно признание за 22-годишния футболист.

Джуд Белингам
Снимка: БТА
Джуд Белингам бе избран за най-добър английски футболист през сезона 2024/25, като наградата бе определена след гласуване сред феновете, които посочиха халфа на Реал Мадрид, предаде ДПА.

Той завърши пред Деклан Райс от Арсенал и капитана на националния отбор Хари Кейн, който остана трети.

Това е първо подобно признание за 22-годишния футболист, който стана едва вторият играч, който получава награда, като не играе за английски отбор. Първият бе Оуен Харгрийвс, който бе избран през 2006 като футболист на Байерн Мюнхен.

