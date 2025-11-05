Джуд Белингам подкрепи Трент Александър-Арнолд след освиркванията на "Анфийлд"

Съотборникът на Трент Александър-Арнолд в Реал Мадрид и в английския национален отбор - Джуд Белингам, защити бранителя след освиркванията по негов адрес при визитата на Ливърпул в Шампионска лига.

Според Белингам, запалянковците на "червените" са "благодарни" на бившия си играч, въпреки че са го посрещнали с освирквания.

"Чух освиркванията. Това е нормално във футбола. Освиркванията на феновете не са отражение на истинските им чувства към него. Те просто се опитват да помогнат на отбора си и да попречат на съперника. Сигурен съм, че са благодарни за това, което е направил за клуба. Той ми е казвал колко много обича Ливърпул", сподели Белингам.

Десният защитник напусна "Анфийлд" след края на миналия сезон и това породи сериозно недоволство в запалянковците. Във вторник вечер Трент влезе като резерва и записа едва 15 минути на терена, но те бяха напълно достатъчни за феновете да изразят негодуванието си.