Джузепе Марота осъди поведението на феновете на Интер срещу вратаря на Кремонезе

Емил Аудеро беше уцелен с предмет в мача с "нерадзурите".

джузепе марота осъди поведението феновете интер вратаря кремонезе
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на италианския футболен клуб Интер - Джузепе Марота, осъди събитията от гостуването срещу Кремонезе, спечелено с 2:0, в които вратарят на домакините Емил Аудеро беше уцелен с предмет, излетял от трибуните.

В началото на второто полувреме от сектора с привърженици на Интер беше хвърлена факла по Аудеро, който падна на земята. Индонезийският национал не изглеждаше да е сериозно пострадал при инцидента и след кратко забавяне и включване на медицинския екип, на него му беше разрешено да продължи срещата. Въпреки това действието на тифозите на Интер беше осъдено от президента на клуба.

Искам да осъдя това глупаво действие, изключително неспортсменско. Спортът има ценности, които са далеч от това, което видяхме. Знам, че властите разследват случая, но може би действието е било изолирано, така че ще изчакваме още мнения. Вярвам, че мнението ми се споделя от всички фенове на Интер“, заяви Джузепе Марота пред „Скай Спорт Италия“, цитиран от агенция Ройтерс.

Благодаря на Аудеро - благодарение на неговия професионализъм, мачът беше изигран до края. Имаме дълг да разпространяваме културното поведение, нямаше как да предвидим нещо такова и го осъждаме най-строго“, добави италианецът.

Интер е лидер в класирането на Серия А с 55 точки след 23 кръга и ще се изправи срещу Сасуоло в неделя.

#Емил Аудеро #Серия А 2025/26 #ФК Кремонезе #Джузепе Марота #ФК Интер

