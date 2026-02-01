БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Интер взе нови три точки в борбата за титлата

Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Лаутаро вкара дежурното си попадение, силен мач и за Желински.

Интер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Интер постигна убедителна победа с 2:0 над Кремонезе в Серия „А“ благодарение на головете на Лаутаро Мартинес и Пьотр Желински, но мачът не мина без драматичен момент – вратарят на домакините Емил Аудеро бе ударен от фойерверк и получи изгаряне на крака.

„Нерадзурите“ започнаха срещата със самочувствие след победата с 2:0 над Борусия Дортмунд в Германия в сряда. От състава липсваха Карлос Аугусто, Николo Барела, Хакан Чалханоглу и Дензъл Дъмфрис.

Двубоят започна с натиск на Интер, а Лаутаро Мартинес откри резултата с глава след корнер на Федерико Димарко – 128-и гол за аржентинеца в Серия „А“, който посвети попадението на рождения ден на дъщеря си. Малко след това Давиде Фратези и Федерико Чекерини пропуснаха да намалят пасива, а Ян Зомер спаси опасен удар на Федерико Бонацоли.

В 36-ата минута Пьотр Желински удвои аванса на Интер с впечатляващ удар от дистанция, чийто ефект обърка Аудеро. В края на полувремето Бонацоли също опита отдалечен удар, но Зомер спаси.

Мачът бе белязан и от тревожен инцидент в 50-ата минута, когато фойерверк бе хвърлен в наказателното поле и експлодира непосредствено до Аудеро. Вратарят получи изгаряне на крака, но след няколко минути успя да продължи играта.

През второто полувреме Интер контролираше мача, като Давиде Фратези и Лаутаро Мартинес пропуснаха още възможности. В последните минути домакините бяха близо до гола след пряк свободен удар на Алесио Цербин, който уцели страничната греда, а Ян Зомер спаси в следващата суматоха пред вратата.

