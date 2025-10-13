Кабо Верде се класира за първото си световно първенство по футбол

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Западноафриканският архипелаг е втората най-малка страна в историята на турнира, която се е класирала, след Исландия на Мондиал 2018 в Русия.

Национален отбор на Кабо Верде по футбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Кабо Верде се класира за първи път в историята си на световно първенство по футбол, след като победи с 3:0 Есватини и зае първото място в група D на квалификациите в зона Африка.

Западноафриканският архипелаг, с население от около 600 000 души, е втората най-малка страна в историята на турнира, която се е класирала, след Исландия на Мондиал 2018 в Русия.

След като вече си осигури място на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико Тунис завърши квалификациите с успех с 3:0 у дома над Намибия и приключва кампанията без допуснат гол.

Деветте победители в групите автоматично се класират за Мондиал 2026, а четирите подгласника играят в мини турнир от два полуфинала и финал през ноември. Победителят продължава към плейофния турнир на ФИФА срещу противници от Азия, КОНКАКАФ, Южна Америка и Океания.

В други мачове квалификации Екваториална Гвинея завърши наравно 1:1 с Либерия у дома, докато Сао Томе и Принсипи победи Малави с 1:0 за първата си победа в групата. В група B Южен Судан направи 0:0 с гостуващия Того.

Вчера четвъртфиналистът от 2010 година Гана стана петата африканска нация, която се класира, присъединявайки се към Тунис, Алжир, Египет и Мароко за Мондиала догодина.

