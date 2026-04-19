Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Къде се намира Виктор Уембаняма сред останалите любимите спортисти на Франция Маршан, Дюпон и Мбапе

Вяра Илиева
Френският гигант е пети в допитването сред спортните фенове във Франция.

Според проучване на Odoxa за Winamax и RTL, публикувано днес, френската звезда в НБА Виктор Уембаняма се радва на значителна популярност сред френската общественост и още повече сред спортните фенове.

За Уембаняма предстои дебют в плейофите тази нощ с екипа на Сан Антонио Спърс срещу Портланд в първия кръг на Западната конференция. И той ще го направи с подкрепата на френската общественост, дори отдалеч.

В допитването сред обществеността в родината му, френският гигант е 6-ият най-популярен спортист във Франция с 16% от гласовете, наравно с футболиста Усман Дембеле.

Той е надминат само от плувеца Леон Маршан, джудиста Теди Ринер, ръгбиста Антоан Дюпон, футболиста Килиан Мбапе и състезателя по тенис на маса Феликс Льобрюн.

В класацията на спортните фенове Уембаняма е пети. Баскетболистът вече изпреварва Льобрюн, и остава зад „недосегаемите“ Маршан, Ринер, Дюпон и Мбапе.

Също така 22-годишният Уембаняма се нарежда на 4-то място в списъка на спортистите, които най-добре представят бъдещето на френския спорт.

Френските фенове на НБА са оптимисти за представянето на Сан Антонио Спърс и и Уембаняма в плейофите. 79% смятат, че той ще бъде обявен за защитник на годината, 62%, че ще спечели наградата за MVP на редовния сезон, а 58% - титлата в НБА.

Според тях сезонът на "шпорите" е колкото "брилянтен" толкова и неочакван. 84% от феновете на НБА са впечатлени от представянето на Виктор Уембаняма тази година, 78% смятат, че той има най-голяма заслуга за положителната трансформация на тима, но също така 70% не са очаквали отборът да постигне толкова добри резултати.

