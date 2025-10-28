Кафявите мечки все по-често се доближават до хората

Последните месеци жителите на планински села у нас все по-често виждат кафяви мечки близо до домовете си, а някои мечи излизания дори нанасят щети. Експерти от ИАОС и МОСВ започнаха годишен мониторинг, за да разберат дали причината е свръхпопулация или просто нарушен баланс в природата.

„Мечките не стават непременно повече — просто границата между човека и дивото се стеснява“, казва Радослав Станчев, експерт по биоразнообразие.

Също така, нерегламентирани сметища и леснодостъпна храна карат мечките да губят страха от хора и да слизат в населени места.

Около 400 мечки се смята, че живеят в България. Макар популацията да не е нараснала рязко, сигналите са ясни — времето да се научим как да съжителстваме с тях е сега.

Ето какво ни съветват експертите, ако срещнем мечка:

Не прави резки движения.

Бъди шумен, за да може мечката да те чуе и да се отдалечи.

В град или село – обади се на 112.

Никога не оставяй храна навън, защото това привлича дивите животни.