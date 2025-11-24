Кайо Видал удължи договора си с Лудогорец до 2029 година

Кайо Видал удължи договора си с Лудогорец, съобщиха от клуба. Бразилското крило ще остане при "орлите" до 2029 г.

Миналата седмица нови контракти с Лудогорец подписаха вратарят Серджио Падт и нападателят Квадво Дуа.

"В Лудогорец се чувствам страхотно. Вярвам, че отборът тръгва нагоре. Ще се борим за титлата до последно", сподели Кайо Видал.

Кайо Видал бе привлечен в Лудогорец през февруари 2023 г. от бразилския Байа. До момента Видал има 132 мача за Лудогорец във всички турнири, като е отбелязал 21 гола с 13 асистенции.