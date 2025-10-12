Как да впечатлиш на интервю за работа?

Първото впечатление се формира само за седем секунди — и когато става дума за интервю за работа, външният вид често говори по-силно от думите. Според експерти, начинът, по който се обличаш, може да повлияе на увереността ти и на това как работодателят те възприема.

Какво да НЕ носиш

Бялото, макар и класическо, лесно се цапа и изглежда прекалено официално. От друга страна, шарените десени и ярките цветове често създават впечатление за липса на организираност.

Психолозите препоръчват синьо – цвят, който излъчва спокойствие и увереност. Лилавото също е добър избор, стига да е в по-мек, пастелен нюанс.

Обувките и бижутата – малките капани

Неудобните обувки, високите токчета или прекалено спортните маратонки могат да развалят походката ти и да покажат несигурност. Най-доброто решение? Елегантни, но удобни лоуфъри – стилни и модерни.



Бижутата също могат да бъдат проблем – големи обеци или бляскави пръстени отвличат вниманието. Избери фин детайл, който допълва визията, без да я натрапва.

Чантата и часовникът – фините сигнали

Интервюто не е място за износена раница. Избери стилна чанта или портфолио, което изглежда професионално.

Ако носиш смарт часовник – остави го в чантата. Постоянното гледане на екрана създава впечатление, че си разсеян. Вместо това, класически часовник ще добави стил и увереност.

Финалният съвет

Дори най-малките детайли говорят за теб – дрехите, обувките, чантата, дори как стоиш. Погрижи се визията ти да показва професионализъм и увереност, защото често именно първото впечатление решава кой получава работата.