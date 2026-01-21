БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Как Европа ще отговори на американските заплахи – на фокус в Страсбург

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
По света
Днес се очаква и ключово гласуване за търговското споразумение Меркосур

Обтегнатите отношения със Съединените щати заради Гренландия и европейският отговор на заплахите на Вашингтон да наложи нови мита на някои европейски държави доминират и в сесията на ЕП в Страсбург.

Днес се очаква и ключово гласуване за търговското споразумение Меркосур - евродепутатите решават дали да поискат становище от Съда на ЕС за съвместимостта на споразумението с европейските закони.

Ако това стане, ратифицирането и влизането в сила на споразумението в ЕС ще се забави за неопределено време.

Търговското споразумение с Меркосур, което се разработва от 25 години се приема от Брюксел като ключов и стратегически инструмент на ЕС за укрепване на търговските връзки с Южна Америка, но и като сигнал от страна към САЩ и Тръмп на фона на изключително влошените отношения заради заплахите за налагане на мита за Европа.

Ако законодателите приемат днес да изпратят текста на Съда, този ход на практика ще отложи окончателното влизане на търговското споразумение с години.

“Ако кажем не на Меркосур, Путин, Тръмп и Си Дзинпин ще бъдат щастливи”, каза лидерът на най-голямата политическа партия в ЕП Манфред Вебер.

Фон дер Лайен заяви, че сделката ще осигури достъп на европейските компании до суровините, от които в Европа всички се нуждаят. Само в автомобилния сектор – европейският износ за Меркосур може да се увеличи с 20 милиарда евро, или 200%.

Според нея сделката с Меркосур ще донесе огромни печалби за производителите на млечни продукти, вино, спиртни напитки, петрол. В същото време, по думите й, опасенията на фермерите са чути и Европа е осигурила силни предпазни мерки.

По отношение на Гренландия и американски намерения да я придобие, Европа е готова на диалог със САЩ, но е готова и да действа с “единство, неотложност и решителност”.

Гренландия принадлежи на гренландците и това не подлежи на договаряне, според европейците. Фон дер Лайен обеща и масиран скок на европейските инвестиции в Гренландия, за да се подкрепи допълнително местната икономика и инфраструктура

Урсула фон дер Лайен - председател на Европейската комисия:
“Сега живеем в свят, определен от сурова сила – независимо дали е икономическа или военна, технологична или геополитическа. И макар че на много от нас не ни харесва, трябва да се справим със света такъв, какъвто е сега. Което ме води до втората реалност – и императив – за Европа, а тя е да ускорим стремежа си към независимост. Независимо дали става въпрос за нашата икономика или за сигурността, за технологиите или демокрацията. Ние трябва да сме силни и в добра форма, ако искаме да променяме света около нас.”

Антонио Коща - председател на Европейския съвет:
“Единни сме в пълната си подкрепа и солидарност с Кралство Дания и с Гренландия – само те, Дания и Гренландия, могат да решат за своето бъдеще. Признаваме, че съществува споделен трансатлантически интерес за мир и сигурност в Арктика, по-специално чрез НАТО. Нови мита биха подкопали трансатлантическите отношения и са несъвместими с търговското споразумение между Европейския съюз и САЩ. Ние сме готови да защитим себе си, нашите държави членки, нашите граждани, нашите компании срещу всякаква форма на принуда. И Европейският съюз има силата и инструментите да го направи.”

#Меркосур #САЩ #Гренландия #ЕС

