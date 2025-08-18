Как са ловували тиранозаврите?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Данни от проучване

показват вкаменелости единствения открит динозавър зелени кости снимки
Слушай новината



Ново проучване разкрива как най-страшните хищници от ерата на динозаврите са хващали плячката си – и отговорът е доста епичен!

Тиранозавър рекс е бил абсолютната машина – със супер-мощна захапка, която буквално е трошила кости. Не е било нужно много стратегия – просто чиста сила.

Гиганотозавърът е играл по друг начин – вместо да чупи, той е разкъсвал месото на жертвите си.
Спинозавърът пък със своята дълга и тясна муцуна е бил нещо като динозавърския рибар – цар на реките.

Учени са анализирали черепите на 17 различни хищни динозаври чрез 3D модели и са установили, че всеки от тях е имал свой собствен „боен стил“. Някои печелят с груба сила, други – с по-бързи атаки или специални адаптации.

Палеонтологът Андре Роу го казва най-добре:
„Няма един правилен начин да бъдеш месояден гигант.“

И именно тази еволюционна гъвкавост е помогнала на тези зверове да доминират милиони години.

