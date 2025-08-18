Как са ловували тиранозаврите?





Ново проучване разкрива как най-страшните хищници от ерата на динозаврите са хващали плячката си – и отговорът е доста епичен!

Тиранозавър рекс е бил абсолютната машина – със супер-мощна захапка, която буквално е трошила кости. Не е било нужно много стратегия – просто чиста сила.

Гиганотозавърът е играл по друг начин – вместо да чупи, той е разкъсвал месото на жертвите си.

Спинозавърът пък със своята дълга и тясна муцуна е бил нещо като динозавърския рибар – цар на реките.

Учени са анализирали черепите на 17 различни хищни динозаври чрез 3D модели и са установили, че всеки от тях е имал свой собствен „боен стил“. Някои печелят с груба сила, други – с по-бързи атаки или специални адаптации.

Палеонтологът Андре Роу го казва най-добре:

„Няма един правилен начин да бъдеш месояден гигант.“

И именно тази еволюционна гъвкавост е помогнала на тези зверове да доминират милиони години.