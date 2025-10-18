БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"След новините": Изгубени в боклука - криза,...
Чете се за: 14:22 мин.
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:22 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Каква промяна да очакват българите след влизането в еврозоната? Президентът на Европейската централна банка пред БНТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Деца
Запази
бнт ексклузивно интервю президента ецб кристин лагард
Слушай новината

"Какво ще се промени за българите, защото според мен това е важно за тях. Те ще могат да правят преводи, да пътуват и да сключват сделки навсякъде в еврозоната, без да трябва да обменят пари. Няма да мислят за колебания на валутния курс, дали левът е по-евтин или по-скъп, по какъв курс ще се обменя. Край на това. Паричната единица ще е една и съща за всички ни".

Това дава гъвкавост и стабилност, защото знаете точната ѝ стойност. И трябва да кажа, че това е силна парична единица, която се счита за втората резервна валута в света. И така, стабилност и гъвкавост, без проблеми с обменния курс, а това наистина е много ценно. Когато банките са част от Евросистемата, това означава повече стабилност, достъп до повече ликвидност, участие в по-голяма група от банки, както и надзор, организиран последователно и съгласувано в системата. Затова смятам, че по отношение на стабилност и достъп до ликвидност това е реално преимущество".

Последвайте ни

ТОП 24

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
1
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
2
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
3
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
4
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
5
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
24-годишна жена загина при катастрофа
6
24-годишна жена загина при катастрофа

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
6
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...

Още от: У нас

Внимавай с „куриерски“ линкове — нова измама в сайтовете за продаване
Внимавай с „куриерски“ линкове — нова измама в сайтовете за продаване
Ден на бозата: вкус, ретро коли и много музика в Радомир Ден на бозата: вкус, ретро коли и много музика в Радомир
Чете се за: 02:07 мин.
Храната не е за изхвърляне: всеки българин разхищава по 93 килограма годишно Храната не е за изхвърляне: всеки българин разхищава по 93 килограма годишно
Чете се за: 01:42 мин.
Интервю с Георги Любенов, водещ на "Денят започва с Георги Любенов" Интервю с Георги Любенов, водещ на "Денят започва с Георги Любенов"
Чете се за: 00:12 мин.
Новините 17.10.2025 г. Новините 17.10.2025 г.
Чете се за: 01:57 мин.
Когато секундите решават всичко: Как полицаи от Перник се превърнаха в спасители? Когато секундите решават всичко: Как полицаи от Перник се превърнаха в спасители?
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
24-годишна жена загина при катастрофа 24-годишна жена загина при катастрофа
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност...
Чете се за: 14:22 мин.
Общество
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ