Какво е дигитално евро?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
влизането еврозоната близо млн банкноти лева обращение
Слушай новината


Представи си, че еврото не е само в портфейка ти като банкноти или в картата, а е и като специална дигитална версия на телефона – като супер „евро-ап“ за разплащане онлайн.

Колко ще струва за банките?
Европейската централна банка (ЕЦБ) смята, че внедряването на дигиталното евро ще струва на банките около 4–6 милиарда евро за целия регион. Това е като ако няколко хиляди тийнейджъри заедно решат да купят суперлуксозни смартфони за банките.

Защо е важно това?
ЕЦБ иска да разбере:

Дали дигиталното евро ще е безопасно за парите на хората.
Дали банките ще могат да се справят с него без да губят пари.
Как това ще промени начина, по който използваме пари.
Все още няма решение
Това е само проучване и подготовка. Няма как да си купиш дигитално евро още – ЕЦБ просто събира информация, за да реши дали и кога да го пусне.



