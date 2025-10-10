Какво е дигитално евро?

Представи си, че еврото не е само в портфейка ти като банкноти или в картата, а е и като специална дигитална версия на телефона – като супер „евро-ап“ за разплащане онлайн.
Колко ще струва за банките?
Европейската централна банка (ЕЦБ) смята, че внедряването на дигиталното евро ще струва на банките около 4–6 милиарда евро за целия регион. Това е като ако няколко хиляди тийнейджъри заедно решат да купят суперлуксозни смартфони за банките.
Защо е важно това?
ЕЦБ иска да разбере:
Дали дигиталното евро ще е безопасно за парите на хората.
Дали банките ще могат да се справят с него без да губят пари.
Как това ще промени начина, по който използваме пари.
Все още няма решение
Това е само проучване и подготовка. Няма как да си купиш дигитално евро още – ЕЦБ просто събира информация, за да реши дали и кога да го пусне.