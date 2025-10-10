Какво е дигитално евро?



Представи си, че еврото не е само в портфейка ти като банкноти или в картата, а е и като специална дигитална версия на телефона – като супер „евро-ап“ за разплащане онлайн.

Колко ще струва за банките?

Европейската централна банка (ЕЦБ) смята, че внедряването на дигиталното евро ще струва на банките около 4–6 милиарда евро за целия регион. Това е като ако няколко хиляди тийнейджъри заедно решат да купят суперлуксозни смартфони за банките.

Защо е важно това?

ЕЦБ иска да разбере:

Дали дигиталното евро ще е безопасно за парите на хората.

Дали банките ще могат да се справят с него без да губят пари.

Как това ще промени начина, по който използваме пари.

Все още няма решение

Това е само проучване и подготовка. Няма как да си купиш дигитално евро още – ЕЦБ просто събира информация, за да реши дали и кога да го пусне.





