Какво става с теб, Даниил?

Няма никакъв спор, че Даниил Медведев е една от най-големите звезди в тениса и съответно един от най-големите таланти в спорта. Още през 2021 г. руснакът влезе в списъка на шампионите от Големия шлем, което се превърна в доста по-постижима цел след отказването на Роджър Федерер, Рафаел Надал и Анди Мъри. Към успеха на US Open Медведев добави още 5 финала на най-голямата сцена - 3 в Мелбърн и 2 в Ню Йорк. На Уимбълдън пък изигра последователни 1/2-финали и съвсем логично имаше период, в който Даниил беше световният номер 1.

Тази седмица обаче той се забърка в поредния скандален и също толкова странен мач в Ню Йорк. Загубата от Бенжамен Бонзи с 2:3 сета в откриващия кръг от последния Голям шлем сама по себе си беше достатъчно голяма изненада. От друга страна обаче станахме свидетели на меко казано странна случка по време на срещата.

В третия сет французинът имаше точка за спечелването на срещата на собствен сервис. Тогава фотограф излезе на корта след сгрешен първи сервис от Бонзи. Съдията реши да му даде право отново да изпълни първо подаване. Това вбеси руснака, който започна да сипе обиди по съдията на стола. Медведев провокира и публиката, която естествено му отговори с множество освирквания. Всичко това се превърна в 7-минутна пауза. След нея Бонзи загуби подаването си, а малко по-късно и сета.

При изоставане от 1:2 Медведев беше безкомпромисен в 4-тата част, за да я спечели с 6:0. Тогава мнозина очакваха, че петият сет ще е разходка за Медведев. Може би и той си помисли същото, защото го загуби с 4:6, а с това отпадна и от турнира. Даниил реагира по традиционния за себе си и начин и няколко от ракетите му пострадаха след гневните удари на тенисиста. На пресконференцията след мача пък бившият номер 1 изглеждаше по-скоро усмихнат, отколкото умислен и заяви, че очаква голяма глоба заради поведението си.

Една беда никога не идва сама, а тази беше поредната за Медведев... Спокойно може да кажем, че 2025 г. е най-трудната в кариерата на руснака. Балансът му в турнирите на АТП е само 26 победи при цели 17 загуби. Това е твърде нисък показател за възможностите му. За цялата календарна година Даниил спечели само 1 среща в турнирите от Големия шлем и това се случи в първи кръг на Australian Open срещу Касидир Самрей от Тайланд. Последваха поредни загуби от играчи като Лърнър Тиен в Мелбърн, Камерън Нори в Париж и Бенжамен Бонзи на Уимбълдън и в Ню Йорк. Логично руският гигант излезе от топ 10 в световната ранглиста и към момента изглежда несигурно кога и дали ще се завърне в него.

Това са фактите. Въпросът сега обаче е как московчанинът ще ги анализира. Връзката с треньора му Жил Сервара е твърде силна, за да си представим, че неговото уволнение е на дневен ред. Така че двамата и останалите в екипа трябва много внимателно да разгледат всеки един фактор в тенис представянето и живота на Медведев. Дори Борис Бекер го посъветва да потърси "професионална помощ" заради постоянните си нервни кризи на корта, които често имат и сериозни последици.

Даниил преминава през много, много труден етап. Загубите се редят една след друга, а между тях няма много победи. Емоционалните изблици са по-чести от обикновеното и носят все по-големи неприятности. Глобите едва ли са най-големият проблем, тъй като натрупаният капитал на руснака е достатъчно солиден. Въпросът е, че те са поредната щипка сол в отворената рана в кариерата му. И точно тук идва повратният момент. Медведев трябва да се справи със себе си. Дали ще го направи сам, дали ще го направи с професионалист или с помощ от семейството си... Дали изобщо ще го направи? Възможните пътища сякаш са два. Или руснакът ще се завърне към големите титли и ще впечатли света, или загубите ще продължат и тенисът ще говори за поредния талант, който не използва напълно потенциала си. А аз нас остава въпроса, който искаме да зададем на четири очи на бившият номер: "Какво става с теб, Даниил?".





