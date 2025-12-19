Какво време ни очаква в петък и през почивните дни?

Денят ще бъде предимно слънчев. Следобед ще духа слаб североизточен вятър. Температурите ще са между 8 и 13 градуса, в София – около 9.

Времето в събота:

Отново на много места ще има мъгла, особено в сутрешните часове. През деня облачността постепенно ще започне да се увеличава. Минималните температури ще са около 0 градуса, а дневните ще останат сравнително меки.

Времето в неделя

Ще бъде предимно облачно, като на места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде от изток-североизток, в източната част на страната – до умерен. Температурите ще се понижат и ще са между 4 и 9 градуса.



От слънчево време в петък към повече облаци и леки валежи в неделя, с постепенно захлаждане и чести мъгли сутрин.