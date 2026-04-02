Калоян Шиков спаси четири мачбола и се класира за втория кръг на турнир от ITF във Флоренция

Калоян Шиков се класира за втория кръг на сингъл при юношите на турнира от категория J200 във Флоренция, Италия.

16-годишният българин победи на старта със 6:7(6), 6:2, 7:5 представителя на домакините Марко Меачи. Шиков поведе с 4:1 в решителния трети сет, но допусна обрат за 4:5. При този резултат Калоян успя да спаси четири мачбола и със серия от три поредни печеливши гейма триумфира с победата.

Във втория кръг Шиков ще играе срещу победителя от мача между №6 в схемата Каан Ишик Косанер (Турция) и партньора си на двойки Ричард Лацис (Русия).

В надпреварата на двойки Шиков и Лацис ще играят в първия кръг срещу италианците Франческо Пансекки и Лоренцо Роко.