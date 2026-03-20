Камерън МакEвой подобри световния рекорд на 50 метра свободен стил

Австралийският плувец Камерън Макевой постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил на турнир по плуване в Шънчжън, Китай.

Той измина дистанцията за 20,88 секунди. Предишният рекорд принадлежеше на бразилеца Сезар Сиело (20,91), който той постави на Бразилското първенство през декември 2009 г.

31-годишният Макевой е олимпийски шампион на 50 метра свободен стил на Олимпийските игри в Париж. Той има и три олимпийски бронзови медала в щафети. На световното първенство австралиецът спечели два златни медала, пет сребърни медала и три бронзови медала.