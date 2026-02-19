БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Канада, САЩ, Швеция и Швейцария са полуфиналистите на олимпийския турнир по кърлинг при жените

Спорт
САЩ победи Швейцария, за да си осигури среща именно с швейцарките на полуфиналите.

САЩ кърлинг жени
Двукратният световен шампион Канада срещу бронзовия медалист от Пекин 2022 Швеция и САЩ срещу Швейцария ще играят на полуфиналите в олимпийския турнир по кърлинг при жените на Игрите в Милано-Кортина.

Канада на Рейчъл Хоман победи Република Корея с 10:7, за да си осигури място в топ 4, каквото заслужиха и Съединените щати. И двата отбора се нуждаеха от победи, за да стигнат до полуфиналите, а Хоман направи невероятно представяне, подпечатвайки успеха за своя тим и участие на полуфинал на Олимпийски игри за първи път в кариерата си.

САЩ, воден от Табита Питърсън, се надява да стане първият женски отбор от страната, спечели олимпийски медал, постигна победа със 7:6 над Швейцария, чийто тим вече си беше гарантирал място на полуфиналите. Двата отбора ще се срещнат отново в петък в битка за класиране на финала.

Шампионът от предишните Зимни олимпийски игри Великобритания, със Софи Джаксън начело, се наложи над домакините от Италия със 7:4 и завърши на шеста позиция след корейките.

Последната сесия от първата фаза при жените, както и полуфиналите при мъжете, които предстоят по-късно тази вечер, бяха забавени с 30 минути, след като обилният снеговалеж в Кортина д'Ампецо причини проблеми с пътуването.

Срещата за бронзовите медали е насрочена за събота, а финалът ще се проведе в неделя.

