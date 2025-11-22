БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Канадският премиер Карни и френският президент Макрон на Г-20: Твърда подкрепа за Украйна и призив за стабилност в Газа

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Двамата обсъдиха днес в кулоарите на срещата на Г-20 в Южна Африка войната в Украйна и ситуацията в ивицата Газа

Канадският премиер Карни и френският президент Макрон на Г-20: Твърда подкрепа за Украйна и призив за стабилност в Газа
Снимка: БТА
Слушай новината

Канадският премиер Марк Карни и френският президент Еманюел Макрон обсъдиха днес в кулоарите на срещата на Г-20 в Южна Африка войната в Украйна и ситуацията в ивицата Газа, съобщи днес канадското правителство, цитирано от Ройтерс.

Двамата лидери потвърдиха подкрепата си за Украйна и изтъкнаха, че решаването на конфликта трябва да включва позицията на Киев, да се придържа към основните украински интереси и да предостави гаранции за сигурност, отбеляза в изявление правителството.

Премиерът Карни е посветен на работата със съюзниците за постигане на "справедлив и траен мир" в Украйна, допълни то.

Макрон и Карни изтъкнаха също необходимостта от стабилност в Газа и от увеличаване на усилията за възстановяване на района, за да се реши хуманитарната криза там.

Канада се стреми да задълбочи отношенията си с Франция чрез "повече сътрудничество и нови партньорства" в областта на енергетиката, отбраната, космоса, технологиите и критичните полезни изкопаеми", подчерта правителството и допълни: "Премиерът Карни и президентът Макрон казаха, че продължават да поддържат близък контакт и дадоха инструкции на екипите си да ускорят напредъка по обсъдените приоритети".

