Капитанската лента отново сменя притежателя си в ЦСКА преди Вечното дерби

ЦСКА отново направи промяна с капитанската лента, след като Йоанис Питас изведе отбора при победата с 1:0 като гост на Монтана в последния кръг от първенството.

Кипърският национал получи доверието, след като част от основните фигури, Адриан Лапеня, Иван Турицов, Теодор Иванов и Бруно Жордао не започнаха като титуляри.

Жордао бе съхранен заради натрупани жълти картони, тъй като евентуално официално предупреждение в Монтана щеше да го извади от предстоящото дерби срещу Левски.

Очакванията са именно португалецът да изведе „червените“ в понеделник, като подобна рокада не би била изненада на фона на честите промени в ролята на капитан през сезона.

До момента цели седем футболисти са носили лентата в ЦСКА - Лиъм Купър, Густаво Бусато, Адриан Лапеня, Иван Турицов, Теодор Иванов, Бруно Жордао и Йоанис Питас, като първите двама вече не са част от отбора.