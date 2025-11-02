БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кариерното изложение в Пловдив събира ученици и експерти

Чете се за: 01:07 мин.
Деца
„Ориентирай се днес, успявай утре!“

Кариерното изложение в Пловдив събира ученици и експерти
На 15 ноември 2025 г. в Домa на културата „Борис Христов“ в Пловдив се организира голямо кариерно изложение с името „Ориентирай се днес, успявай утре!“, в което ще участват ученици от гимназиален етап, студенти и родители.

Форумът ще се проведе в голямата конферентна зала от 10:00 до 17:00 ч. и е организиран от Пловдивски ученически парламент и сдружение „Съединението прави силата“.

Повече от 10 експерти от България — лекари, инженери, предприемачи, юристи, PR-специалисти, преподаватели и социални работници ще споделят свои лични истории и ще разкажат как са стигнали дотук. Младите участници ще могат да задават въпроси и да разберат какви умения, нагласи и избори помагат на реалната кариера.

Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация онлайн. Това е отлична възможност за учениците и техните родители да получат реална представа какво означава професионален избор и как да го направят осъзнато.

