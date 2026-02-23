БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Алкарас: Аз съм хамелеон, да печеля навсякъде е ключът към това да станеш велик

Световният №1 говори за постоянството си след титлата в Доха и деветте трофея в последните 13 турнира

Карлос Алкарас: Аз съм хамелеон, да печеля навсякъде е ключът към това да станеш велик
Снимка: AP Photo
Световният номер едно Карлос Алкарас коментира впечатляващата си форма, след като спечели титлата в Доха и записа девети триумф в последните си 13 турнира.

"Много съм щастлив. Точно за това работим – да печелим титли и да сме на върха. Това е моята цел. Девет победи в 13 турнира говорят за постоянството, което успях да поддържам“, заяви испанецът пред AS.

22-годишният тенисист подчерта, че способността му да се адаптира към различни условия по света е сред основните фактори за успехите му.

"Това означава, че съм хамелеон. Мисля, че това е ключът към това да станеш велик тенисист и велик спортист. Не можеш да зациклиш на едно място и да играеш добре само там. В тениса имаш само един турнир на всяко място в света. Постоянно пътуваш, преживяваш напълно различни ситуации. Много съм щастлив, че мога да се адаптирам към всякакви условия“, добави той.

Алкарас вече има седем титли от Големия шлем и общо 26 трофея на сингъл от турнири на ATP в кариерата си, затвърждавайки позицията си на водеща фигура в световния тенис.

