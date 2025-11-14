БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

Карлос Алкарас беше награден с купата за световен №1

Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Церемонията по награждаването се състоя точно преди мача на големия му съперник Яник Синер.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
Испанският тенисист Карлос Алкарас бе награден днес с купата за тенисист №1 на 2025 година, след като той си осигури първото място в световната ранглиста след победата над Лоренцо Музети (Италия) вчера. Той прави това за втори път след 2022, когато бе едва на 19 години.

Церемонията по награждаването се състоя точно преди мача на големия му съперник Яник Синер, който се наложи над американеца Бен Шелтън и първите двама в света в момента безпроблемно се класираха за полуфиналите на турнира в Торино.

"Горд съм и много щастлив. Да завърша като номер 1 за годината означава всичко за мен", коментира испанецът.

"Често беше трудно да съм постоянен и работих много здраво през годината. Винаги е било цел за мен, но в началото ми се виждаше много далечно, защото Яник печелеше на практика почти всички турнири, в които участваше. От средата на сезона се превърна в предизвикателство, което преследвах", каза още Алкарас.

"През март стигнах дъното. Дори не знаех какво да говоря на пресконференциите. Загубата от Дрейпър ми причини голяма болка, а тази от Гофен бе последната капка. Имах нужда да спра и да видим какво се случва. Винаги в трудните моменти се научава най-много", разкри испанецът пред вестник Марка.

"Научих се да се фокусирам върху това, което е важно. Има много неща, на които обръщаме много внимание, докато те не заслужават. В последните дни казвах на родителите ми и на моя агент, че искам да се прибера вкъщи", добави 22-годишният тенисист.

Сезонът му продължи с победите на Ролан Гарос и US Open, както и със загубата на Уимбълдън на финала от Синер.

"Въпреки младата си възраст, той вече остави следа в историята на тениса", коментира президентът на ATP Андреа Гауденци.

#Карлос Алкарас

