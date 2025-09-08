Карлос Алкарас: Първото място в ранглистата е цел, която си бях поставил в началото на годината

Карлос Алкарас заяви, че първото място в световната ранглиста винаги е било цел, поставена от него в началото на календарната година. Испанецът направи двоен дар, след като триумфира с титлата на US Open. На финала Карлитос, както е известен още той, срази Яник Синер с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 на финала "Артър Аш Стейдиъм", Ню Йорк.

За испанския тенисист това бе втори трофей от последния за годината турнир от Големия шлем и общо шеста мейджър титла.

"Първото място в ранглистата е цел, която си бях поставил почти в началото на годината и да видя, че съм я постигнал, е нещо невероятно.“

"Да го направя в същия ден, в който печеля още една титла от Големия шлем, е още по-добро чувство. Бяха две впечатляващи седмици на много високо ниво на тениса, но преди всичко психически трудни, с което много се гордея. Първата титла от Откритото първенство на САЩ беше за моята младост, а тази е постигната с по-голяма зрялост. Развивам се, знам как да се справям с определени ситуации“, сподели новият водач в световната ранглиста.

"Веднага след финала на "Уимбълдън" просто си помислих, че трябва да подобря нивото си, ако искам да победя Яник. Ако искам да спечеля Откритото първенство на САЩ, ако искам да победя Яник, трябва да играя перфектно“, допълни той.

"Чувствам, че това е най-добрият турнир, в който съм играл досега. Постоянството на нивото ми през целия турнир беше наистина високо, с което наистина се гордея", заяви Алкарас.

"Това е първата ми цел. Винаги е било в съзнанието ми. Ще се опитам да го направя догодина, но ако не е тогава, то след две, три или четири. Просто искам да го направя“, коментира испанецът по повод титлата Australian Open в началото на следващата календарна година.

Мнението си за прогреса на испанския тенисист даде и неговият треньор – Карлос Фереро, който подчерта колко много се е развил от първата му титла на турнир от Големия шлем през 2022 година.

"Тогава той все още играеше импулсивно, почти несъзнателно. Днес виждате играч с много повече опит, който знае как да разчита важните моменти, който пристига на корта по-спокоен, с по-ясна представа какво трябва да прави.“

„Като всеки играч, той има слабости, но ги подобрява непрекъснато. Все още има много място за растеж. Ако някога си помислим, че е перфектен, тогава ще направим най-голямата грешка“, каза Фереро.