Яник Синер: Бях предвидим

От мен зависи дали искам да направя промени, отбеляза италианецът след загубата на финала на US Open.
Яник Синер сподели, че е бил предвидим по време на финала на US Open срещу Карлос Алкарас. Италианецът сдаде титлата след загуба с 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 на „Артър Аш Стейтиъм“.
Освен това италианският тенисист бе свален и от върха в световната ранглиста за сметка на испанеца. Неговото царуване като водач приключи след 65 седмици и 27 победи на твърди кортове на турнири от Големия шлем.
"Първо, бих искал да започна с Карлос и целия отбор - справяте се невероятно, поздравления. Това е страхотен момент. Той се подобри. Отдавам му голяма заслуга, защото се справи със ситуацията по-добре от мен. Този път той игра по-добре от мен", започна най-добрият италиански тенисист.
"Аз бях много предвидим. Сега зависи от мен дали искам да направя промени или не - да се опитам да бъда малко по-непредсказуем като играч, защото мисля, че това е, което трябва да направя, да се опитам да стана по-добър тенисист", каза още той.
"Нещо ново е, че вече не съм номер 1, но знаете, че това се променя и това. Различно е. Все още се гордея със себе си, със сезона, който играя, както и с това, че стигнах до четири финала от Големия шлем за годината. Два пъти спечелени турнири от Големия шлем, два пъти загубени финали, това са невероятни резултати, нали", завърши Синер.