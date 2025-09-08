Яник Синер: Бях предвидим

Яник Синер сподели, че е бил предвидим по време на финала на US Open срещу Карлос Алкарас. Италианецът сдаде титлата след загуба с 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 на „Артър Аш Стейтиъм“.

Освен това италианският тенисист бе свален и от върха в световната ранглиста за сметка на испанеца. Неговото царуване като водач приключи след 65 седмици и 27 победи на твърди кортове на турнири от Големия шлем.

"Първо, бих искал да започна с Карлос и целия отбор - справяте се невероятно, поздравления. Това е страхотен момент. Той се подобри. Отдавам му голяма заслуга, защото се справи със ситуацията по-добре от мен. Този път той игра по-добре от мен", започна най-добрият италиански тенисист.

"Аз бях много предвидим. Сега зависи от мен дали искам да направя промени или не - да се опитам да бъда малко по-непредсказуем като играч, защото мисля, че това е, което трябва да направя, да се опитам да стана по-добър тенисист", каза още той.