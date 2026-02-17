БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Алкарас постигна първа победа след успеха в Австралия

Испанецът започна с победа в Доха.

карлос алкарас добра четвъртфиналите доха
Снимка: БТА
Шампионът от Откритото първенство на Австралия Карлос Алкарас се завърна на корта след труимфа в Мелбърн с победа с 6:4, 7:6 (7:5) над французина Артюр Ридеркнеш в първия кръг на турнира в Доха (Катар).

Алкарас, който стана най-младият при мъжете, затворил всички турнири от Шлема с победата си в Мелбърн, победи 30-ия в ранглистата Риндеркнеш в два оспорвани сета, в които победата не винаги беше близо до него.

Алкарас взе първия сет след пробив в петия гейм, но се сблъска с упорита съпротива на Риндеркнеш, който реализира първите си точки за пробив в мача, когато фаворитът сервираше и изпрати втората част да се решава в тайбрек. Испанецът спаси и двете точки, а след това си осигури победата в тайбрека, като вкара форхенд по линията при мач-пойнт.

Световният №1 ще се изправи във втория кръг срещу друг французин - 60-ия в ранглистата Валентин Рожие.

Зизу Бергс от Белгия отстрани Джовани Мпечи Перикар (Франция) с 6:3, 6:7 (5:7), 6:4. Напред продължават още Стефанос Циципас, отстранил Моез Ечарги от Тунис с 6:4, 6:4, както и Фабиан Марожан (Унгария). Марожан спря на старта Юго Умбер с 6:3, 6:1. Руснакът Карен Хачанов се справи в три сета с Шинтаро Мочизуки (Япония) с 6:1, 3:6, 6:4.

