БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 01:22 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Алкарас се справи с Райли Опелка и продължава към втория кръг на US Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Голям шлем
Запази

Испанецът започна турнира с категоричен успех.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
Слушай новината

Карлос Алкарас надви Райли Опелка в мач от първи кръг на US Open, като се появи на корта с нова визия. 211-сантиметровият гигант Опелка имаше своите шансове в срещата, но испанецът отрази и трите му брейкбола и го победи с 6:4 7:5 6:4.

Алкарас впечатли в първия сет, като имаше шанс за пробив почти във всяко подаване на Опелка и не загуби точка на свой сервис. След пробив за 3:2 той без усилия затвори частта в своя полза.

Във втория сет Опелка заигра агресивно и демонстрира отличен рефлекс на мрежата, повеждайки до 5:4 и доближавайки се на две точки от успеха. Но Алкарас отвърна с 10 поредни печеливши точки и спечели и тази част.

В третия сет битката беше равностойна, като американецът имаше шанс за пробив, но не го реализира. При 4:5 Опелка сервираше за оставане в мача, поведе с 30:0, но блестящ минаващ удар на испанеца сложи начало на края. Срещата продължи малко над 2 часа.

В следващия кръг Алкарас ще се изправи срещу италианеца Матия Белучи.

#US Open 2025 #Карлос Алкарас #Райли Опелка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
1
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
3
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
4
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
5
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на руските тайни служби
6
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Спорт

Спортни новини 26.08.2025 г., 09:10 ч.
Спортни новини 26.08.2025 г., 09:10 ч.
Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис
Чете се за: 01:47 мин.
Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ
Чете се за: 01:50 мин.
Хетафе спечели гостуването си на Севиля с голове на Адриан Лисо Хетафе спечели гостуването си на Севиля с голове на Адриан Лисо
Чете се за: 01:35 мин.
16-годишен суперталант донесе ценен успех на Ливърпул 16-годишен суперталант донесе ценен успех на Ливърпул
Чете се за: 02:35 мин.
Интер се забавлява на старта на Серия А Интер се забавлява на старта на Серия А
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пред БНТ: Говори детето, ударено от токов удар във Варна Пред БНТ: Говори детето, ударено от токов удар във Варна
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Водната криза в Плевен: Започна ремонт на ключови водопроводи в областта Водната криза в Плевен: Започна ремонт на ключови водопроводи в областта
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите: По-добре е да не се бяга
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Чичото на 4-годишния Мартин: Това е тероризъм, АТВ-то се врязва в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тръмп срещу Федералния резерв - отстрани член на Управителния съвет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Тайфунът Каджики взе 3 жертви във Виетнам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ