Карлос Алкарас се справи с Райли Опелка и продължава към втория кръг на US Open

Карлос Алкарас надви Райли Опелка в мач от първи кръг на US Open, като се появи на корта с нова визия. 211-сантиметровият гигант Опелка имаше своите шансове в срещата, но испанецът отрази и трите му брейкбола и го победи с 6:4 7:5 6:4.

Алкарас впечатли в първия сет, като имаше шанс за пробив почти във всяко подаване на Опелка и не загуби точка на свой сервис. След пробив за 3:2 той без усилия затвори частта в своя полза.

Във втория сет Опелка заигра агресивно и демонстрира отличен рефлекс на мрежата, повеждайки до 5:4 и доближавайки се на две точки от успеха. Но Алкарас отвърна с 10 поредни печеливши точки и спечели и тази част.

В третия сет битката беше равностойна, като американецът имаше шанс за пробив, но не го реализира. При 4:5 Опелка сервираше за оставане в мача, поведе с 30:0, но блестящ минаващ удар на испанеца сложи начало на края. Срещата продължи малко над 2 часа.

В следващия кръг Алкарас ще се изправи срещу италианеца Матия Белучи.