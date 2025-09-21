Токио 2025: Кийли Ходжкинсън и Хънтър Бел влизат в ожесточена битка в бягането на 800 м

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

Чете се за: 05:32 мин.
Спорт
Гледайте последния ден от световното първенство по лека атлетика в Токио пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

кийли ходжкинсън завоюва олимпийската титла бягането 800 метра
Снимка: БТА
Кийли Ходжкинсън не се е състезавала 376 дни, преди да застане на стартовата линия за 800 метра на срещата от Диамантената лига в Силезия, като последното ѝ участие на пистата беше бягането за олимпийско злато в Париж.

Всякакви опасения за евентуални травми след три разкъсвания на подколенните сухожилия в рамките само на девет месеца бяха надлежно отхвърлени, тъй като тя спечели това състезание с водещо в света време от 1:54.74. След това, само четири дни по-късно, тя отново спечели състезанието, този път в Лозана.

Бягането ѝ в Силезия я поставя с повече от секунда преднина на върха на световната класация и е деветото най-бързо бягане от някой в ​​историята. Надеждата и очакването в Япония е, че тя може да подобри личния си рекорд от 1:54.61, въпреки че спечелването на злато, разбира се, е основната цел.

Джорджия Хънтър Бел – която, подобно на Ходжкинсън, е тренирана от съпрузите Тревър Пейнтър и Джени Медоус – обмисляше да удвои натоварването и в двете състезания на средни разстояния. Но тя се спря само на 800 м вместо 1500 м, въпреки че е бронзова медалистка от Олимпийските игри на по-дълга дистанция.

Мотивите ѝ за намаляването на дистанцията са разбираеми. Тя е третата най-бърза атлетка в света тази година на 800 м и направи зашеметяващ удар на срещата от Диамантената лига в Стокхолм, за да спечели неочаквана и комфортна победа, оставяйки световната шампионка Мери Мораа зад себе си.

Другото обяснение е ефектът на Фейт Кипиегон, тъй като кенийката изглежда практически непобедима на 1500 м. Същото може да се каже и за Ходжкинсън, въпреки че Хънтър Бел може би вярва, че има потенциала да победи тренировъчния си партньор. Както тя го каза в скорошно интервю: „Чувствам, че на 800 м, ако стигнеш до финала, всичко може да се случи.“

Още един медал от голямо първенство би отбелязал невероятен обрат за спортистка, която се отказа от спорта поради контузии през 2017 г. и само колебливо се завърна към бягането по време на пандемията от Ковид-19, започвайки с аматьорски бягания, преди бързо да се изкачи в професионалните редици.

Въпреки всичките умения на Хънтър Бел, Ходжкинсън остава спортистката, която трябва да бъде победена. Преди това беше „шаферка“ на своя спорт след Атинг Му-Николаев и Мораа, но и двете избледняха по различни начини.

Му-Николаев не стигна до финала на първенството на САЩ след сериозна липса на късмет. Кенийката Мораа все още е в микса за медали на 800 м в Токио, въпреки че най-доброто ѝ време за сезона от 1:57.83 я поставя на 16-то място в световната класация тази година, а тя завърши на далечното девето място на Prefontaine Classic през юли, което беше последното ѝ участие на тази дистанция.

Подобно на твърдението на Хънтър Бел „всичко може да се случи“ във философията на бягането на 800 метра, е трудно да се определи точно откъде ще дойдат медалите в дисциплината.

Британският дует вероятно ще бъде оспорен в надеждите си за първо и второ място от Одри Веро, изгряваща звезда в родната си Швейцария, която е притисната между Ходжкинсън и Хънтър Бел в световната ранглиста за 2025 г.

Тя спечели убедително европейската титла за младежи до 23 години, след което спечели швейцарската титла с личен рекорд от 1:56.29 – време, което подобри допълнително, когато спечели финала на Диамантената лига с 1:55.91 пред Хънтър Бел.

Прудънс Секгодисо вече спечели световна титла тази година, като спечели световното първенство на закрито през март. Тя постигна личен рекорд от 1:57.16, за да спечели в Острава, време, което след това изравни в Юджийн. Съвсем наскоро тя беше шеста на срещите от Диамантената лига в Лозана и Цюрих.

Сребърната олимпийска медалистка Циге Дугума, световна шампионка на закрито през 2024 г., също е за наблюдение. Етиопката не се е състезавала от юли, но преди това спечели и трите си участия в Диамантената лига тази година, като постави национален рекорд от 1:56.64 в Шаоксинг.

Други потенциални протагонисти са кенийката Лилиан Одира, която беше втора след Ходжкинсън в Силезия, Оратиле Нове от Ботсвана, която намали собствения си национален рекорд до 1:56.76, и бронзовата медалистка от Европа Анаис Бургоан от Франция.

Нежната революция във ФИА – първата жена кандидат за президент е факт
Нежната революция във ФИА – първата жена кандидат за президент е факт
Мартин Чой с престижно класиране на световното първенство по мотоциклетизъм във Франция
Чете се за: 02:15 мин.
121 ски бегачи се включиха в третото издание на Купа "София" в Южния парк
Чете се за: 01:02 мин.
България отново приема Балканското първенство по снукър
Чете се за: 01:37 мин.
Седем българи ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия
Чете се за: 01:20 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение
Чете се за: 00:55 мин.

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Жителите на квартал "Дружба" 2 протестираха заради планираното спиране на парното
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН
Чете се за: 03:40 мин.
По света
СС на ООН заседава по искане на Естония: Талин призова Русия да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
