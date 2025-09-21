Токио 2025: Списъкът с претенденти за медалите на 5000 метра при мъжете е изключително дълъг

Световният и олимпийски шампион Якоб Ингебригтсен ще открие сезона си на световното първенство по лека атлетика в Токио 25.

Ако не беше прекъснал със състезанията за една година, норвежецът щеше да бъде фаворит преди надпреварата за трета поредна световна титла в Токио, мястото, където той спечели олимпийската титла на 1500 метра през 2021 г. Въпреки че настоящата му форма и физическа подготовка са неизвестни, все още не може да бъде отписан.

Четирикратният световен шампион започна годината, като спечели титлите на 1500 метра и 3000 метра на европейското първенство в зала, последвано две седмици по-късно от същия дубъл на световното първенство в зала в Нанкин. Контузия на ахилеса оттогава прекъсна сезона му и му попречи да се състезава на открито.

Мрежата за претендентите за медали на 5000 метра се простира надалеч и нашироко. Двукратният олимпийски бронзов медалист Грант Фишър, който по-рано тази година постави световни рекорди на закрито на 3000 м (7:22.91) и 5000 м (12:44.09), се присъединява в отбора на САЩ към националния шампион Нико Йънг, който постави рекорд на САЩ на открито от 12:45.27 и спечели в Осло.

Шведът Андреас Алмгрен е друг победител в Диамантената лига, който се отправя към Токио. Той триумфира на родна земя в Стокхолм, чупейки европейския рекорд с 12:44.27. Той се оттегли от бягането на 5000 м в Монако месец по-късно, но наскоро завърши трети на 3000 м на финала на Диамантената лига.

Французинът Джими Гресие ще бъде вдъхновен от победата си на 3000 м на финала на Диамантената лига в Цюрих. Досега най-високото му класиране на световен финал на лека атлетика беше деветото му място на 5000 м през 2022 г.

Етиопският отбор, натоварен със задачата да си върне титлата на 5000 м, която за последно постигна през 2019 г., включва двама от най-бързите атлети на всички времена: Хагос Гебрхивет (втори) и Йомиф Кеджелча (четвърти).

Гебривет, световният шампион на 5 км шосе, се класира шести в Будапеща и пети в Париж миналата година. Това ще бъде деветото му участие на световно първенство на открито и той ще се стреми да подобри сребърния и бронзовия медал, които спечели съответно през 2013 г. и 2015 г.

Кеджелча е двукратен световен шампион на закрито на 3000 м, но все още не е спечелил световен медал на 5000 м. Въпреки това, формата му тази година е впечатляваща с победи на срещите от Диамантената лига в Монако и Париж, като и двата пъти постигна време 12:50.

Джейкъб Кроп, бронзовият и сребърният медалист през 2022 г. и 2023 г., ще води кенийския отбор заедно с Матю Кипсанг и Корнелиус Кембой в опита им да сложат край на 20-годишната суша от златни медали.

Внимавайте за британеца Джордж Милс, французина Ян Шруб, европейския шампион на 10 000 м Доминик Лобалу, испанския рекордьор Тиери Ндикумвенайо и белгиеца Исак Кимели, победител в Лозана.