Карлос Алкарас ще завърши сезона като №1 в света

Испанската суперзвезда Карлос Алкарас официално си осигури първото място в годишната ранглиста на АТР за 2025 година, след като победи Лоренцо Музети и завърши груповата фаза на ATP Finals в Торино с перфектен баланс от 3 победи в 3 мача.

Алкарас и неговият голям съперник Яник Синер пристигнаха на финалния турнир в битка за престижното отличие, но именно испанецът се утвърди като краен победител. Това е втори подобен успех за 22-годишния тенисист от Мурсия, който още през 2022 г. стана най-младият №1 в историята на световния тенис (от 1973 г. насам).

Така Алкарас се превръща във втория активен играч, постигнал повече от едно завършване на сезона като №1 – компания му прави само Новак Джокович, осемкратен носител на тази чест.



2025 година бе най-успешната в кариерата на Алкарас досега. Световният №1 спечели осем трофея, което е личен рекорд. Сред тях блестят титлите от „Ролан Гарос“ и US Open, три корони от сериите Masters 1000 (Монте Карло, Рим и Синсинати) и три от ATP 500 турнирите (Ротердам, „Куинс Клъб“ и Токио).

С триумфа си в Париж и Ню Йорк Алкарас стана вторият най-млад тенисист в Оупън ерата, достигнал шест трофея от Големия шлем – постижение, с което на 22 години може да се похвали само легендарният Бьорн Борг.

Финалът на „Ролан Гарос“ бе особено драматичен – Алкарас спаси три шампионски точки срещу Синер и след 5 часа и 29 минути изкова победата в най-дългия мач в историята на турнира. Така той стана първият от 2004 г. насам, който обръща финал в Париж от 0:2 сета.

С успеха си на US Open испанецът влезе в елитен клуб – той е най-младият от само четирима мъже в историята, спечелили повече от един турнир от Големия шлем на трите настилки (клей, трева и хард). Другите трима са Джокович, Надал и Матс Виландер.

През 2025 г. Алкарас демонстрира постоянство, невиждано досега в кариерата му – той достигна девет поредни финала в периода от Монте Карло през април до Токио през септември. Освен това записа 17 поредни победи на турнири от сериите Masters 1000, като само Джокович, Федерер, Надал и Сампрас са имали по-дълги серии в историята.