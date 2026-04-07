Карлос Алкарас започна защитата на титлата в Монте Карло с успех над Себастиан Баес

Световният №1 загуби само четири гейма.

Световният №1 в тениса Карлос Алкарас започна защитата на титлата си на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Монте Карло с експресна победа над аржентинеца Себастиан Баес - 6:1, 6:3.

Това бе четвърти мач между двамата, но първи на клей, като и в предишните три испанецът се наложи над противника си - във финалния турнир NextGen ATP през 2021, на Откритото първенство на САЩ през 2022 и в Токио през миналата година.

Алкарас започна с пробив още в първия гейм, като след това не само го затвърди, но и взе следващите две части за 4:0. Едва тогава Баес успя да спечели подаването си, но това остана и единственият му актив за първия сет след крайното 6:1.

Алкарас стартира със самочувствие и втория гейм, като направи ранен пробив във втория гейм за 2:0. Баес отново взе гейм на свой сервис при 3:1, а след това намали и до 2:4 пак при свое подаване. Аржентинецът дори направи пробив за 3:4, след като Алкарас му даде тази възможност след двойна грешка. Баес дори сервираше да изравни във втория сет, но след много оспорван гейм Алкарас върна пробива - 5:3. След това испанецът взе сервиса си на нула и затвори двубоя.

Карлос Алкарас направи три аса и 34 печеливши удара срещу нула за аржентинеца и 14 уинъра. В третия кръг той чака победителя от двубоя между Теренс Атман (Франция) и Томас Мартин Ечевери (Аржентина). Французинът се наложи над американеца Итън Куин в два сета - 6:1, 6:4. Така в следващата фаза той ще срещне Ечевери, който по-рано през деня отстрани най-добрия българин Григор Димитров.

Хърватският ветеран Марин Чилич се класира за следващата фаза, като надигра Александър Шевченко от Казахстан с 6:1, 6:3. Чилич ще се бори за място на осминафиланите на турнира срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим, който почиваше на старта.

Унгарецът Фабиан Марожан също продължи към втория кръг, след като първоначалния му съперник Якуб Меншик от Чехия се отказа, а той победи заместника му Дамир Джумхур с 6:2, 6:1 за малко повече от час на корта. В следващата фаза Морожан ще срещне поляка Хуберт Хуркач.

Григор Димитров загуби на старта на турнира "Мастърс" в Монте Карло
#ATP Мастърс 1000 в Монте Карло 2026 #Себастиан Баес #Карлос Алкарас

