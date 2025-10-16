Карлос Насар: Докато Стефан Ботев е президент на БФВТ, щангите няма да видят бели дни

Световният шампион във вдигането на тежести Карлос Насар призна, че не може да разчита на родната федерация. Той е много разочарован от настоящия президент Стефан Ботев, който „не може да създаде правилен процес на работа“.

Носителят на олимпийско злато направи това заключение при пространното си интервю за радио „Фокус“. Според Насар „щангите няма да видят бели дни“ със Стефан Ботев начело.