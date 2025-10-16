БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Стефан Ботев: Очаквам Карлос още днес да предостави своя договор

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Президентът на федерацията по вдигане на тежести коментира и снимката на Карлос Насар с Делян Пеевски.

Стефан Ботев
Снимка: Startphoto.bg
Никой не е карал Карлос Нисар насила да се снима с Делян Пеевски. В това бе категоричен президентът на федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев специално за БГНЕС.

Както е известно вчера изненадващо се появи снимка на двамата от кабинета на Пеевски, разпространена от пресцентъра на ДПС "Ново начало". В последствие самият Насар обясни, че е далеч от политиката и не желае действията и срещите му да се тълкуват по грешен начин. Той заяви още, че по този начин той протяга ръка към федерацията и един от компромисите е именно тази снимка.

"Очаквам го още днес да се обади и да предостави своя договор, за да го подпишем", каза още Ботев.

В последните дни двамата влязоха в задочен спор. Насар нападна федерацията, че си приписва негови успехи, без да му е дала и един лев за подготовка, докато от централата отговориха, че няма как да го финансират без да е сключил задължителното споразумение с тях.

Карлос Насар: Има много федерации, за които да се състезавам, но България е моят избор

Стефан Ботев: Ако бъда сменен, федерацията ще замине

"С всички условия съм съгласен. Важното е да има мир", добави той.

"Спирам обаче да говоря по темата, защото се появиха много спекулации", приключи разговора двукратния бронзов медалист от олимпийски игри.

Карлос Насар: Обичам спорта и България и всичко, което правя, е в тяхно име
Карлос Насар: Обичам спорта и България и всичко, което правя, е в тяхно име
Световният и европейски шампион по вдигане на тежести направи...
Чете се за: 02:57 мин.
#Стефан Ботев # Българска федерация по вдигане на тежести (БФВТ) #Карлос Насар #делян пеевски

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
3
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
5
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Карлос Насар за ценностите в живота, спорта и мекиците на баба, на които не може да устои
Карлос Насар за ценностите в живота, спорта и мекиците на баба, на които не може да устои
Карлос Насар: Обичам спорта и България и всичко, което правя, е в тяхно име Карлос Насар: Обичам спорта и България и всичко, което правя, е в тяхно име
Чете се за: 02:57 мин.
Министър Иван Пешев награди с парична премия световния шампион Карлос Насар Министър Иван Пешев награди с парична премия световния шампион Карлос Насар
Чете се за: 01:50 мин.
Карлос Насар: Има много федерации, за които да се състезавам, но България е моят избор Карлос Насар: Има много федерации, за които да се състезавам, но България е моят избор
Чете се за: 04:37 мин.
Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията
Чете се за: 03:27 мин.
Стефан Ботев: Ако бъда сменен, федерацията ще замине Стефан Ботев: Ако бъда сменен, федерацията ще замине
Чете се за: 05:22 мин.

БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв. Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
