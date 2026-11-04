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Карлос Насар с четвърта световна титла от световното първенство по вдигане на тежести (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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15:54, 04.11.2026
Спорт
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Снимки: Startphoto.bg
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#Световно първенство по вдигане на тежести в Китай 2026 г.
#Карлос Насар
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