Късен гол зарадва Уинипег срещу Монреал в НХЛ

Защитникът Дилън Самберг се разписа в 3:30 минута на допълнителното време и донесе победата на Уинипег Джетс с 5:4 над Монреал Канейдиънс като гост в първенството на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Хокеистите от Манитоба (Канада) успяха да заличат пасив от 0:4 в третия период, като нанизаха четири шайби само в рамките на 2:06 минути. Постижението на Уинипег свали от първото място рекорд на Лос Анджелис Кингс, които са направили същото на 10-и ноември 2007-а година, като обратът е започнал 7:14 минути преди края на срещата.

След като Монреал – 2-и в Атлантическата дивизия, поведоха с 4:0 в 46-ата секунда на третата част, когато Кол Кофилд вкара второто си попадение в мача, Джетс упражниха натиск. И вероятно се бяха примирили, че ще загубят, ако не беше попадението на Тайлър Бауер 2:39 минути преди финалния сигнал. Морган Берън намали на 2:4 при атака двама на един след пас на Бауер, а 57 секунди по-късно Кайл Конър съкрати още пасива на Джетс на 3:4. 33 секунди преди края на срещата Конър с второто си попадение в мача направи 4:4, стреляйки от десния кръг пред вратата на домакините.

Уинипег, който е на предпоследното място в Централната дивизия с 13 точки, стигна до първата си победа от 13-и октомври насам. И тя дойде с гола на Самбърг в продължението, като за успеха 18 спасявания направи и вратарят Стюърт Скинър.

Кътър Готие вече има осем гола в последните три мача и отново наниза хеттрик при успеха на Анахайм с 5:4 над Ванкувър. Анахайм има 15 точки на 4-ото място в Тихоокеанската дивизия, докато Ванкувър Кенъкс е на последното в същия поток.

22-годишният Готие стана вторият състезател в Лигата през този сезон, който прави два поредни хеттрика. Другият е Брейди Ткачък от Флорида Пантърс.

Микаел Гранлунд и Лео Карлсон вкараха другите две попадения за Анахайм, като тимът им поведе с 5:2 в 4:11 минута на третата част, преди Джейк деБръск да отбележи два пъти за крайното 4:5.

Джак Хюз вкара два гола и подаде една асистенция за успеха на Ню Джърси Девилс с 4:3 след дузпи над Едмънтън, като новото попълнение – американският национален вратар Конър Хелебок продължава да има само победи откакто пристигна от Уинипег при „Дяволите“ на 23-и октомври.

Конър Браун добави едно попадение и едно голово подаване за победителите, които са на 2-о място в Столичната дивизияс 20 точки и шест победи в последните седем мача. А самият Хелебок спаси 18 удара по време на първия си домакински мач за новия тим.

За тима на Едмънтън Ивън Бушар и Райън Нюджънт-Хопкинс се отличиха с гол и голов пас, докато Леон Драйсайтъл също вкара, а Каспери Капанен приключи мача с две асистенции. Вратарят им Тристан Джари спаси 31 изстрела към мрежата си.

Лас Вегас се наложи с 3:2 над Питсбърг с два гола при числено превъзходство на Томас Хертъл, включително и победното попадение 34.1 секунди преди края на срещата. Третото попадение беше дело на Тревър Конъли, а Джак Ейкел отправи две подавания за голове.

За Лас Вегас победата е особено ценна, тъйй като е едва втора над този противник в кратката им клубна история.

Тампа Бей продължава с домакинските победи и вече има седем от седем мача, което е клубен рекорд. Брейдън Пойнт вкара два пъти за крайното 4:2 над Детройт, също така точни бяха Антъни Сирели и Райън Макдона на празна врата. Силно пред рамката се представи и стража Андрей Василевски с 19 отразени изстрела.

Тампа Бей е на 3-о място в Атлантическата дивизия с 20 точки, докато Детройт е 8-и пак там със 17.

За „Червените криле“ Джей ти Компър вкара при числено превъзходство и подаде за другия гол, дело на Лукас Реймънд.

Калъмбъс постигна изненадващо убедителна победа със 7:2 над стабилния състав на Колорадо, но тя дойде заради добро стечение на обстоятелствата. Матийо Оливър откри резултата само 28 секунди слeд началото на мача, а Чарли Койл и Валери Ничушкин вкараха два гола в рамките на 39 секунди по време на период от четири гола във втората част.

Иначе Койл завърши мача с два гола и две асистенции, което е изравнен негов личен рекорд. Коул Зилингър се отличи с шайба и подаване, а Джейк Кристиансен и Иван Проворов също записаха имената си при голмайсторите.