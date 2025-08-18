БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Късен обрат донесе победата за Еспаньол над Атлетико М
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Атлетико Мадрид стартира със загуба в испанското първенство. Столичани бяха надиграни с 1:2 от Еспаньол.

Хулиан Алварес изведе гостите напред в резултата в 37-та минута, когато изпрати топката в горния ъгъл от пряк свободен удар. Статичното положение бе отсъдено за нарушение на Леандро Кабрера срещу Конър Галахър.

Аржентинецът получи още един шанс през второто полувреме, когато спечели центриране в наказателното поле. Той преодоля двама защитници на Еспаньол, но ударът му посрещна гредата.

Еспаньол се възползва и в 73-ата минута висока топка бе посрещната от Мигел Рубио, който я изпрати в мрежата на Ян Облак за 1:1.

Шест минути преди края на редовното време каталунците вкараха и победен гол чрез Пере Мия. Лявото крило достигна първи центриране в наказателното поле и стреля с глава, а Облак остана безпомощен и Еспаньол оформи крайното 2:1.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Еспаньол #ФК Атлетико Мадрид

