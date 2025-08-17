Атлетик (Билбао) надхитри Севиля в голово шоу на "Сан Мамес"

Отборът на Атлетик (Билбао) записа драматична победа с над 3:2 Севиля на „Сан Мамес“ в мач от първия кръг на испанската Ла Лига.

В 28-ата минута Акор Адамс отбеляза, но попадението му не бе признато заради засада. Осем минути по-късно Атлетик излезе напред в резултата, след като Нико Уилямс бе точен от дузпа. Две минути преди края на полувремето Нико Уилямс завърши пробив с подаване към Мароан Санади, а той отбеляза за 2:0.

Малко след подновяването на играта удар на Нико Уилямс срещна гредата. В 60-ата минута Доди Лукебакио с красив удар от далечна дистанция върна един гол за Севиля.

В 72-рата минута гостите стигнаха до изравнително попадение. Лусиен Агуаме прати топката в мрежата. В 81-вата минута Атлетик вкара трети победен гол чрез Роберт Наваро, а подаването бе на Нико Уилямс.