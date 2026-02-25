Каспер Хюлманд: Липсваше ни малко енергия

Каспер Хюлманд призна, че Байер Леверкузен не е играл добре след класирането си на осминафиналите в Шампионската лига. Германците сътвориха равенство с Олимпиакос след 0:0 на реванша пред тяхна публика, но продължават напред, тъй като победиха с 2:0 на гръцка земя преди седмица. Наставникът призна, че на „аспирините“ им е липсвала малко енергия.

„Радваме се, че се класирахме за осминафиналите в Шампионската лига. Но играта и представянето ни не бяха достатъчно добри. От 25-ата минута нататък Олимпиакос усети, че може да направи нещо в атака. Планът не беше да се защитаваме много в този мач, но се наложи и се справихме. Може би ни липсваше малко енергия, която сега трябва да презаредим“, каза треньорът, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

На осминафиналите в турнира Байер Леверкузен ще се изправи срещу Арсенал или Байерн Мюнхен.

„Изборът между Байерн и Арсенал е страхотен – това са два от най-добрите отбори в Европа. На Арсенал му отне години, за да стигне до мястото, където е сега, а не е нужно да казвам нищо за Байерн тук, в Германия. Това биха били две огромни задачи, но ние искаме да имаме подобна огромна задача“, добави Хюлманд.