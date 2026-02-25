БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:20 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Каспер Хюлманд: Липсваше ни малко енергия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Играта и представянето ни не бяха достатъчно добри, добави наставникът на Байер.

Каспер Хюлманд: Липсваше ни малко енергия
Слушай новината

Каспер Хюлманд призна, че Байер Леверкузен не е играл добре след класирането си на осминафиналите в Шампионската лига. Германците сътвориха равенство с Олимпиакос след 0:0 на реванша пред тяхна публика, но продължават напред, тъй като победиха с 2:0 на гръцка земя преди седмица. Наставникът призна, че на „аспирините“ им е липсвала малко енергия.

Радваме се, че се класирахме за осминафиналите в Шампионската лига. Но играта и представянето ни не бяха достатъчно добри. От 25-ата минута нататък Олимпиакос усети, че може да направи нещо в атака. Планът не беше да се защитаваме много в този мач, но се наложи и се справихме. Може би ни липсваше малко енергия, която сега трябва да презаредим“, каза треньорът, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

На осминафиналите в турнира Байер Леверкузен ще се изправи срещу Арсенал или Байерн Мюнхен.

Изборът между Байерн и Арсенал е страхотен – това са два от най-добрите отбори в Европа. На Арсенал му отне години, за да стигне до мястото, където е сега, а не е нужно да казвам нищо за Байерн тук, в Германия. Това биха били две огромни задачи, но ние искаме да имаме подобна огромна задача“, добави Хюлманд.

Свързани статии:

Байер Леверкузен без напрежение към осминафиналите
Байер Леверкузен без напрежение към осминафиналите
"Аспирините“ защитиха аванса си от първата среща и продължават сред...
Чете се за: 02:00 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Байер Леверкузен #Каспер Хюлманд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
1
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
2
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
4
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Йордан Йовчев - властелинът на халките
5
Йордан Йовчев - властелинът на халките
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе
6
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
4
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
5
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Още от: Футбол

Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец
Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец
Арда се лиши от услугите на Ивелин Попов Арда се лиши от услугите на Ивелин Попов
Чете се за: 01:30 мин.
Дик Адвокаат прекратява кариерата си Дик Адвокаат прекратява кариерата си
Чете се за: 01:15 мин.
Еди Хау: Няма значение кой ще ни се падне за съперник Еди Хау: Няма значение кой ще ни се падне за съперник
Чете се за: 01:00 мин.
Шетил Кнутсен: Беше доста дълго пътуване, за да стигнем до мястото, където сме сега Шетил Кнутсен: Беше доста дълго пътуване, за да стигнем до мястото, където сме сега
Чете се за: 01:35 мин.
Диего Симеоне: Искаме повече Диего Симеоне: Искаме повече
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта (СНИМКИ) Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
С разрешително или с виза: Въвеждат нови правила за влизане във...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ