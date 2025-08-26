БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Каспер Рууд и Карен Хачанов продължават към втория кръг на US Open

В друг мач, Адам Уолтън поднесе изненадата на деня, след като елиминира 22-ия в схемата Юго Юмбер.

Каспер Рууд
Снимка: БТА
Слушай новината

Вицешампионът на US Open от 2022 година Каспер Рууд (Норвегия) започна с категоричен успех участието си на Откритото първенство по тенис на САЩ. Норвежецът се наложи над австриеца Себастиан Офнер с 6:1, 6:2, 7:6(5).

Номер 12 в схемата Рууд очаква мач срещу дебютанта на "Флашинг Медоус" Рафаел Колиньон (Белгия), 107-и в световната ранглиста, който постигна първи успех в Големия шлем след 6:4, 6:4, 6:4 над колумбиеца Даниел Галан, е "щастлив губещ" от квалификациите.

Австралиецът Адам Уолтън поднесе изненадата на деня, след като елиминира 22-ия в схемата Юго Юмбер (Франция) с 6:4, 7:6(4), 5:7, 6:1 и също записа дебютен успех на турнира. Уолтън ще се изправи във втория кръг срещу 21-годишния квалификант Колман Вон (Хонконг), който надделя над представителя на домакините Александър Ковачевич с 6:4, 7:5, 7:6(4) в първия си мач в основна схема на турнира от Големия шлем.

Деветият поставен Карен Хачанов (Русия), полуфиналист през 2022 година, пък преодоля трудно начало срещу представителя на домакините Нишеш Басавареди, но стигна до победата с 6:7(5), 6:3, 7:5, 6:1.

