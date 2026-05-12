Каспер Рууд разочарова домакините след рецитал срещу Лоренцо Музети в Рим

Каспер Рууд се превърна в първия ясен четвъртфиналист на Мастърса в Рим. Норвежецът отстрани един от любимците на домакините - Лоренцо Музети, с убедителното 6;3, 6;1 за близо час и 20 минути.

Рууд сервира много силно, като даде само две точки за пробив на съперника за целия двубой - и двете във втория гейм на втората част, които отрази. Скандинавецът спечели по 71% от точките на първи и втори сервис.

Разлика при уинърите нямаше - Музети дори завърши с един повече, но непредизвиканите грешки бяха 25 срещу 14 във вреда на италианеца.

Домакините останаха с трима представители в турнира при мъжете - Лучано Дардери, Андреа Пелегрино и световният №1 Яник Синер, като последните двама ще се изправят един срещу друг по-късно днес.