Кей Нишикори няма да играе на US Open

Финалистът от сезон 2014 Кей Нишикори обяви, че няма да вземе участие на последния за сезона турнир от Големия шлем US Open. Надпреварата в Ню Йорк започва в понеделник.

„Здравейте, фенове, за съжаление все още не съм готов за US Open. Направих магнитен резонанс на гърба си и той не е напълно излекуван“, написа 35-годишният тенисист в X. „Работя усилено, за да се върна скоро на корта. Благодаря за подкрепата“, добави японецът.

Стана ясно също, че Нишикори е прекратил партньорството си с треньора Томас Йохансон. Бившият шампион от Australian Open се присъедини към екипа на Нишикори през 2024 г. и изигра ключова роля в сезона на неговото завръщане.



Наскоро заради контузии оттеглянето си от US Open обявиха също Артур Фис и Матео Беретини.



